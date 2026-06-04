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Генпрокуратура направила в суд дело бывшего британского министра обороны Уоллеса

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, обвиняемого в призывах к терроризму, сообщила Генпрокуратура. Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по этому делу.

Уоллес заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Как полагает следствие, в сентябре 2025 года Уоллес в ходе заседания конференции представителей европейских стран "Варшавский форум по безопасности 2025" в Польше заявлял о необходимости предоставления Украине ракет для ударов по Крымскому мосту.

"В связи с тем, что Уоллес скрывается от следствия, он объявлен в международный розыск. Судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу",- сообщили в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура Украина Великобритания Бен Уоллес Крымский мост
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