В Рособрнадзоре убедились, что ИИ пока не может проверять сочинения

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект пока не справляется с проверкой сочинений, зато нейросети уже помогают следить за порядком на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и тестируются для автоматической проверки всероссийских проверочных работ (ВПР) сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью "Интрефаксу".

Окончательные решения по-прежнему принимают учителя и наблюдатели, ИИ выступает лишь вспомогательным инструментом, подчеркнул он.

"Мы попробовали использовать искусственный интеллект для проверки сочинений, которые у нас есть как допуск к экзаменам и развернутых ответов по ряду предметов. Именно попробовали, не использовали. И сейчас видим, что пока возможности искусственного интеллекта оставляют желать лучшего. Посмотрим еще, как можно использовать этот инструмент для оценки устных экзаменов", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективных направлениях использования ИИ в системе образования.

Кроме того, его его словам, Рособрнадзор ведет работы по облегчению учительского труда и пытается апробировать модели проверки искусственным интеллектом заданий всероссийских проверочных работ.

"Сейчас отрабатываем модель, чтобы эту проверку автоматически проводила программа, чтобы фактически искусственный интеллект давал оценку и автоматически заполнял все поля данных. А потом уже в каких-то особых случаях учитель как админ мог бы корректировки свои внести. И это очень сильно облегчит его жизнь, снимет такой бюрократический элемент, с которым мы тоже на своём уровне пытаемся бороться. Вот такие у нас перспективные направления работы с искусственным интеллектом", - сообщил руководитель ведомства.

Он также напомнил, что искусственный интеллект у нас сейчас применяется как многоуровневая система общественного видеонаблюдения на ЕГЭ. "Если раньше только люди смотрели видео из аудиторий, то уже четыре года нам помогает искусственный интеллект, и качество его работы из года в год улучшается. Искусственный интеллект наблюдает за всеми без физических и эмоциональных затрат, не отвлекаясь, и выставляет метки", - сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора пояснил, что каждая метка - это помощь общественному онлайн-наблюдателю. "Он эту метку просматривает и, если видит действительно телефон, шпаргалку или иное какое-то нарушение во время экзамена, тут же информирует. Кстати, эти метки видит и представитель штаба в пункте проведения экзамена, он может тоже, не дожидаясь сигнала от нас, отреагировать на месте, в той аудитории, в том классе, где это нарушение происходило. Часто оно так и бывает - тут же фиксируется нарушение, оформляется акт, все решения принимаются людьми", - сообщил он.

Музаев добавил, что искусственный интеллект не принимает никаких решений, это инструмент.