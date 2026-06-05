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Музаев назвал популистским законопроект о пересдаче ЕГЭ по двум и более предметам

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Выпускникам не нужна пересдача нескольких ЕГЭ в рамках одной кампании - это нарушит весь учебный график и сроки поступления, действующая модель с одной пересдачей, утвержденная по поручению президента, остается оптимальной, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

21 апреля в Госдуму был внесен законопроект о возможности пересдачи ЕГЭ по двум и более предметам. В настоящее время сдающие ЕГЭ могут пересдать только один экзамен по одному предмету, хотя итог поступления в вуз зависит от трех предметов, а выпускники могут сдавать экзамены хуже из-за стресса, отмечается в проекте. Авторы законопроекта - группа депутатов от "Новых людей", в том числе Алексей Нечаев, Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и другие.

"Нужно учитывать сроки приемной кампании, отпуска наших учителей, проведение последних звонков, санитарные нормы, подготовку пунктов проведения экзаменов. Там очень много составляющих. И такие голословные заявления, которые делаются без понимания всего процесса, по-другому как популистскими назвать нельзя", - сказал Музаев.

По его словам, технология проведения ЕГЭ и обработки результатов не позволяет в сроки, отведённые на приемную кампанию, провести эти два экзамена.

"Мы их готовы провести, но это будет в июле, в августе или в сентябре. И тогда целесообразность этих пересдач полностью теряется, потому что этот результат в текущем году не получится использовать для поступления. А на следующий год и так у всех есть возможность пересдать любые экзамены во время следующей кампании ЕГЭ для улучшения результатов. Именно поэтому было поручение президента об одной пересдаче с пониманием нашего учебного процесса", - пояснил глава ведомства.

Анзор Музаев ЕГЭ Рособрнадзор Сардана Авксентьева Госдума
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