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Суд обратил в доход РФ имущество экс-судьи Краснодарского краевого суда

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Установлено, что в период осуществления судейских полномочий Елена Хахалева через судебные механизмы распределяла высоколиквидные сельхозугодья региона в пользу хозяйствующих субъектов, аффилированных ее мужу Роберту. Также противоправным способом семья завладела земельным фондом площадью более 12,5 тыс. га, что позволило им непрерывно обогащаться и преобразовывать доходы в движимое и недвижимое имущество, дорогостоящие транспортные средства, предметы роскоши и иные активы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сестра Елены Хахалевой - Наталия, работавшая судьей Арбитражного суда Краснодарского края, лично участвовала в освобождении аффилированных Роберту Хахалеву хозяйствующих обществ от уплаты в бюджет многомиллионных налоговых и иных обязательных платежей.

"Ответчиками по делу стали 20 физических и два юридических лица, которые являются номинальными держателями активов семьи, а также участниками легализации нажитого коррупционным путем имущества", - сообщает пресс-служба.

Суд обратил в доход государства доли в уставном капитале четырех коммерческих организаций, 73 земельных участка и около 100 жилых и нежилых зданий и помещений, а также денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков, в общей сумме более 15,5 млн рублей.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Краснодар Елена Хахалева
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