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Утечка воздуха на российском сегменте МКС не угрожает безопасности экипажа

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Обнаруженные в переходном отсеке модуля "Звезда" российского сегмента МКС утечки воздуха не угрожают безопасности экипажа, давление на борту стабильно и поддерживается на расчетном уровне, заявили в "Роскосмосе"

"Безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там пояснили, что при осмотре переходной камеры модуля "Звезда" российского сегмента МКС космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха.

В России"Роскосмос" сообщил об обнаружении двух утечек воздуха в российском сегменте МКСЧитать подробнее

"При наддуве отсека переходной камеры (ПрК) модуля "Звезда" до давления Международной космической станции (МКС) специалисты главной оперативной группы управления Российским сегментом МКС зафиксировали утечку из ПрК", - говорится в сообщении.

"Первое место оперативно было заделано нанесением первого слоя двухкомпонентного герметичного состава "Герметалл-1". Второе место расположено на конусной части ПрК", - заявили в "Роскосмосе", отметив, что ведутся работы по подготовке к его герметизации.

Ранее в пятницу пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс заявила, что российские космонавты проводят ремонтные работы в переходном отсеке модуля "Звезда" российского сегмента МКС по устранению утечек воздуха.

По ее словам, в целях безопасности NASA дала указание четырем членам экипажа SpaceX Crew-12 и астронавту Крису Уильямсу перейти в космический корабль Dragon на время проведения ремонта.

Сейчас на станции работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

МКС Роскосмос Звезда
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