Утечка воздуха на российском сегменте МКС не угрожает безопасности экипажа

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Обнаруженные в переходном отсеке модуля "Звезда" российского сегмента МКС утечки воздуха не угрожают безопасности экипажа, давление на борту стабильно и поддерживается на расчетном уровне, заявили в "Роскосмосе"

"Безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там пояснили, что при осмотре переходной камеры модуля "Звезда" российского сегмента МКС космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха.

"При наддуве отсека переходной камеры (ПрК) модуля "Звезда" до давления Международной космической станции (МКС) специалисты главной оперативной группы управления Российским сегментом МКС зафиксировали утечку из ПрК", - говорится в сообщении.

"Первое место оперативно было заделано нанесением первого слоя двухкомпонентного герметичного состава "Герметалл-1". Второе место расположено на конусной части ПрК", - заявили в "Роскосмосе", отметив, что ведутся работы по подготовке к его герметизации.

Ранее в пятницу пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс заявила, что российские космонавты проводят ремонтные работы в переходном отсеке модуля "Звезда" российского сегмента МКС по устранению утечек воздуха.

По ее словам, в целях безопасности NASA дала указание четырем членам экипажа SpaceX Crew-12 и астронавту Крису Уильямсу перейти в космический корабль Dragon на время проведения ремонта.

Сейчас на станции работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.