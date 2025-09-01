В ЦПК заявили, что сквозные трещины на российском сегменте МКС загерметизированы

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Обнаруженные в 2020-2024 годах четыре сквозные трещины на российском сегменте (РС) Международной космической станции (МКС) загерметизированы, утечек атмосферы там не наблюдается, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в понедельник.

"В период с 2020 по начало 2024 год на РС МКС космонавты обнаружили четыре сквозные трещины, которые были успешно загерметизированы", - говорится в сообщении.

"Пока что утечек атмосферы там не наблюдается. Но сеансы наблюдения за возможными местами негерметичности требуется продолжать", - заявили в ЦПК.

Там сообщили, что для поиска и контроля возможных трещин космонавты используют специальные приборы: ультразвуковой дефектоскоп – помогает обнаруживать места под любыми конструкциями, вихретоковый дефектоскоп – для определения глубины дефекта, а также ультразвуковой толщиномер.

Утечки воздуха на МКС

С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". В октябре 2020 года космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.

В марте 2021 года экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле, покрыв герметиком две трещины на МКС. При этом проведенная позже проверка герметичности отсека показала, что давление там продолжает падать.

13 июня текущего года в "Роскосмосе" сообщили, что выявленная в 2019 году утечка воздуха в переходной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС устранена после очередного этапа герметизации.

31 июля заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что утечка воздуха на российском сегменте после недавнего ремонта значительно снизилась, однако еще не устранена.

"В течение некоторого времени мы даже думали, что нашли последнюю трещину и отремонтировали её. Но, очевидно, в долгосрочной перспективе мы видим, что утечка всё ещё продолжается, но значительно уменьшилась", - сказал тогда Крикалев.

18 июня глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил "Интерфаксу ", что специалисты регулярно анализируют состояние российского сегмента МКС, он будет работать как минимум до 2028 года.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС " после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".