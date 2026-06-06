Два дрона ликвидированы в Севастополе

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о нейтрализации двух беспилотников.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Наши мобильные огневые группы ведут активную работу из стрелкового оружия по БПЛА. Уже сбито два БПЛА", - написал он в субботу в своем канале в мессенджере Max.

Как сообщалось ранее, в субботу днем было нейтрализовано восемь беспилотников. Пострадало два мужчины: один во время атаки находился на улице, другой в своем частном доме в СНТ. У них осколочные ранения легкой степени.