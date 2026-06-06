Поиск

Два дрона ликвидированы в Севастополе

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о нейтрализации двух беспилотников.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Наши мобильные огневые группы ведут активную работу из стрелкового оружия по БПЛА. Уже сбито два БПЛА", - написал он в субботу в своем канале в мессенджере Max.

Как сообщалось ранее, в субботу днем было нейтрализовано восемь беспилотников. Пострадало два мужчины: один во время атаки находился на улице, другой в своем частном доме в СНТ. У них осколочные ранения легкой степени.

Севастополь Михаил Развожаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры РФ думает о введении возрастной идентификации на онлайн-платформах

СМИ сообщили о прекращении США разведывательных полетов на Черном море вблизи РФ

Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено

Советник Путина Кобяков заявил, что США пытаются выйти из переговоров по Украине

Более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн рублей подписаны на ПМЭФ-2026

 Более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн рублей подписаны на ПМЭФ-2026

Атаки БПЛА в воздушном пространстве над Петербургом отбиты

Минцифры РФ ведет переговоры о восстановлении Max в App Store

Программа замены "ветхого флота" оценивается в более чем 300 млрд руб.
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2488 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9780 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов