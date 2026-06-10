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В Большой Ижоре Ленинградской области разминировали дорогу после атаки БПЛА

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Ленинградской области возобновляется транспортное сообщение на участке к поселку Большая Ижора, приостановленное из-за атаки БПЛА 6 июня, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"Завершаются работы по восстановлению транспортного сообщения на участке Лебяжье - Большая Ижора. Завтра в 12:00 будет открыто движение по автомобильной дороге 41А-007 (...). В 6:37 первая электричка отправится с железнодорожной станции Калище", - написал Дрозденко в своем канале в Max.

Подразделения Минобороны, силы и средства региональных служб РСЧС завершили необходимые работы на этом участке, говорится в сообщении.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель комитета информационной политики Ленинградской области Никита Донцов, в среду в Большой Ижоре прошло очередное заседание временного оперативного штаба, организованного по поручению губернатора 6 июня.

"Решением оперативного штаба движение по дороге признано безопасным, принято решение с 11 июня разрешить запуск железнодорожного и автомобильного движения на отрезке Лебяжье - Большая Ижора. На дороге и полосах отвода разминирование завершено", - сказал Донцов.

6 июня над Ленинградской областью было уничтожено 144 БПЛА. Возник пожар на объекте Минобороны в Большой Ижоре, эвакуировали более 600 человек, четверо обратились за медпомощью. Было приостановлено движение на участке дороги к поселку. К месту ЧП направили группы разминирования.

Ленинградская область Большая Ижора БПЛА разминирование
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