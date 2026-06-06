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Над Севастополем сбиты 16 дронов ВСУ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку шестнадцати беспилотников на Севастополь, сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев.

"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 16 БПЛА. (..) Пострадало два человека: женщина и мужчина. У них осколочные ранения легкой степени", - написал он в своем канале в Мах.

Спасательная служба Севастополя зафиксировала в четырех многоквартирных домах в разных районах точечные повреждения: разбиты несколько окон.

От обломков сбитых БПЛА в нескольких точках было зафиксированы возгорания травы. Они оперативно потушены.

Севастополь Михаил Развожаев
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