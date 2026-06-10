В Ливане продолжаются интенсивные бои между армией Израиля и "Хезболлой"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и движение "Хезболла" ведут напряженные боевые действия на территории Ливана, сообщил в среду телеканал "Аль-Джазира".

Утром зафиксированы авианалеты ЦАХАЛ в районе города Тир на юге Ливана. Ракетным ударам подверглась деревня Тайр-Дебба в районе Тира и лагерь палестинских беженцев на южной окраине города. По данным телеканала, всю ночь в этом районе слышалась артиллерийская стрельба.

По данным "Аль-Джазиры", израильские военные наращивают активность в районе Ниха севернее реки Литани с целью расширить плацдарм в восточном Ливане.

В свою очередь, движение "Хезболла" объявило о новой операции против ЦАХАЛ в провинции Эн-Набатия. Здесь продолжаются бои после того, как подразделения ЦАХАЛ закрепились вокруг замка Бофор.

В "Хеболле" также заявили, что нанесли удары по израильским войскам в населенных пунктах Хиам и Баяда в Ливане.