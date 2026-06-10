Кремль прокомментировал вероятность поздравления Путиным Трампа с 80-летием

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не подтвердили, готовится ли поздравление президенту США Дональду Трампу с 80-летним юбилеем, отметив, что заняты внутрироссийской повесткой.

"Пока много дел по российской повестке дня", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует RTVI.

Таким образом он ответил на вопрос, собирается ли Владимир Путин поздравить Трампа с юбилеем.

14 июня президенту США исполняется 80 лет.