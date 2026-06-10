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Развожаев сообщил, что удар по зданию панорамы в Севастополе нанесли кумулятивным зарядом

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", подвергшееся атаке беспилотника, получило минимальные повреждения, однако внутреннее убранство музея уничтожено, удар по зданию был нанесен кумулятивным зарядом, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев журналистам.

"Само здание каменное минимально пострадало, а все внутреннее убранство, включая, соответственно, полотно, которое было в финальной стадии реставрации, - конечно, этого ничего не осталось. Но все оцифровано, все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде", - сказал Развожаев.

По его словам, причиной пожара стал кумулятивный заряд беспилотника, который пробил историческую медную кровлю здания.

"Кумулятивный заряд прожег медь историческую, загорелась подушка, потом зонт-отражатель, который правильно свет фокусировал на полотно, он, конечно, моментально вспыхнул, начал падать на предметный план. После этого загорелось все внутреннее убранство и сама подушка крыши", - пояснил губернатор.

При этом он отметил, что историческое полотно художника Франца Рубо не пострадало.

"Историческое полотно Рубо, которое удалось спасти в 42 году Крошицким, оно спасено, оно не предполагалось к экспонированию", - сказал глава города.

Ранее Развожаев сообщил, что беспилотник в среду повредил здание панорамы "Оборона Севастополя".

Михаил Развожаев Севастополь
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