Поиск

МИД РФ призвал структуры ООН отреагировать на удар ВСУ по Панораме обороны Севастополя

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россия призывает ЮНЕСКО и другие профильные международные организации дать правовую оценку украинскому удару по зданию Панорамы обороны Севастополя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В РоссииРазвожаев заявил, что удар БПЛА по зданию панорамы уничтожил полотно "Оборона Севастополя"Развожаев заявил, что удар БПЛА по зданию панорамы уничтожил полотно "Оборона Севастополя"Читать подробнее

"Решительно осуждаем чудовищную атаку режима Зеленского и вновь призываем международные организации, включая ЮНЕСКО и другие специализированные структуры ООН, перестать делать вид, что ничего не произошло, дать правовую оценку совершённому преступлению и потребовать привлечения к ответственности всех причастных к уничтожению культурно-исторического наследия", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

По ее словам, "замалчивание подобного варварства будет расцениваться нами как его одобрение и поощрение продолжения Киевом подобных действий".

"Это неприкрытый акт вандализма и варварства, нацеленный на уничтожение исторической памяти", - заявила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова ЮНЕСКО ООН Севастополь Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Roblox разблокировали в России

Атакованный дронами колледж в Старобельске планируют восстановить

Пожар в здании панорамы в Севастополе локализован на площади 600 кв. метров

Президент РФ подписал закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации

 Президент РФ подписал закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации

Путин поручил усилить безопасность всей образовательной и социальной инфраструктуры

Отпуск топлива временно приостановлен на 15 АЗС Кубани на фоне роста спроса

В МИД РФ пройдет встреча с послами Франции, ФРГ и Британии

Власти заявили об отсутствии дефицита бензина на крупных АЗС Ростовской области

Закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов в 5-12 раз принят Госдумой

Развожаев заявил, что удар БПЛА по зданию панорамы уничтожил полотно "Оборона Севастополя"

 Развожаев заявил, что удар БПЛА по зданию панорамы уничтожил полотно "Оборона Севастополя"
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2576 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9841 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов