МИД РФ призвал структуры ООН отреагировать на удар ВСУ по Панораме обороны Севастополя

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россия призывает ЮНЕСКО и другие профильные международные организации дать правовую оценку украинскому удару по зданию Панорамы обороны Севастополя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решительно осуждаем чудовищную атаку режима Зеленского и вновь призываем международные организации, включая ЮНЕСКО и другие специализированные структуры ООН, перестать делать вид, что ничего не произошло, дать правовую оценку совершённому преступлению и потребовать привлечения к ответственности всех причастных к уничтожению культурно-исторического наследия", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

По ее словам, "замалчивание подобного варварства будет расцениваться нами как его одобрение и поощрение продолжения Киевом подобных действий".

"Это неприкрытый акт вандализма и варварства, нацеленный на уничтожение исторической памяти", - заявила Захарова.