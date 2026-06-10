Развожаев заявил, что новых QR-кодов для заправки на АЗС "ТЭС" в среду не будет

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Новой партии QR-кодов для заправки на АЗС "ТЭС" в среду не будет, поскольку бензовозы в город прибыть не смогли, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Новой партии QR-кодов сегодня не будет. К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Глава региона призвал жителей не стоять в очередях на АЗС "ТЭС" завтра. Развожаев уточнил, что все ранее выданные QR-коды будут деактивированы в среду. Новая генерация кодов состоится в четверг - те, кто не успел воспользоваться прежним кодом, смогут получить новый.

В четверг на АЗС "ТЭС" будут заправляться коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт.

Что касается АЗС "АТАН", где возможна свободная продажа топлива, то информация по ним появится завтра, добавил губернатор.

Ранее бензин марки Аи-92 поступал в свободную продажу на восьми автозаправочных станциях сети "Атан" в Севастополе. С учетом проблем с поставками топлива, власти города каждый день объявляют список АЗС, где действует свободная продажа бензина.

22 мая из-за логистических сложностей в Севастополе ввели ограничения на продажу топлива на АЗС в 20 литров на человека. С 29 мая ограничения на продажу бензина Аи-95 были введены в Крыму. Уже с 31 мая ограничения распространили и на Аи-92, при этом две крупнейшие сети АЗС полуострова - "Атан" и "ТЭС" - прекратили свободную продажу Аи-95, отпуск велся только по талонам. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на ближайшие дни полностью приостанавливается свободная продажа бензина в Крыму.

Губернатор Севастополя заявлял, что в городе начала работать система онлайн-учета и распределения топлива через QR-коды, позволяющая жителям приобретать ограниченный объем бензина и дизельного топлива в условиях дефицита и избегать очередей на АЗС.