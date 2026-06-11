Поиск

Кремль заявил, что болезнь главы ЦБ не должна быть поводом для теорий заговора

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Кремль не обсуждает вопрос здоровья председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и не считает ее больничный "поводом для теорий заговора".

"Я не думаю, что это правильный формат обсуждать здоровье (Набиуллиной - ИФ). Мы желаем ей скорейшего выздоровления, надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для каких-то теорий заговора", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, обеспокоен ли ее здоровьем Владимир Путин и знают ли в Кремле, когда она выйдет с больничного.

Ранее сообщалось, что председатель ЦБ не смогла принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), так как была на больничном.

Дмитрий Песков Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самолет "Уральских авиалиний" сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажирки

Замглавы МИД России Галузин принял послов Великобритании, Франции и ФРГ

Решетников пообещал отмену ограничений на туры в ОАЭ, как только ситуация стабилизируется

 Решетников пообещал отмену ограничений на туры в ОАЭ, как только ситуация стабилизируется

Дмитриев сообщил, что встретится с Уиткоффом и Кушнером в июне

Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении основателя "Русагро" Мошковича

Фрагменты полотна панорамы "Оборона Севастополя" удалось спасти

 Фрагменты полотна панорамы "Оборона Севастополя" удалось спасти

Екатеринбуржец на электросамокате сбил ребенка

Украинский дрон атаковал спасателей МЧС в городе Сватово в ЛНР

Свободная продажа топлива в четверг доступна на 8 АЗС "Атан" в Севастополе

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение, включены дизельные генераторы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9853 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2603 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов