Кремль заявил, что болезнь главы ЦБ не должна быть поводом для теорий заговора

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Кремль не обсуждает вопрос здоровья председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и не считает ее больничный "поводом для теорий заговора".

"Я не думаю, что это правильный формат обсуждать здоровье (Набиуллиной - ИФ). Мы желаем ей скорейшего выздоровления, надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для каких-то теорий заговора", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, обеспокоен ли ее здоровьем Владимир Путин и знают ли в Кремле, когда она выйдет с больничного.

Ранее сообщалось, что председатель ЦБ не смогла принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), так как была на больничном.