В Нижнекамске отменили массовые мероприятия после атаки БПЛА на регион

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Власти Нижнекамска (Татарстан) отменили все массовые мероприятия, запланированные на пятницу в городе, после массированной атаки беспилотников на регион, сообщил мэр города Радмир Беляев в своем канале в Мах.

"В целях обеспечения безопасности принято решение об отмене всех массовых мероприятий, запланированных на сегодня", - написал Беляев в посте.

Он также указал, что все оперативные службы работают в усиленном режиме.

"Прошу следить только за официальными сообщениями МЧС и администрации Нижнекамского района, не доверять непроверенной информации и не распространять слухи", - заявил Беляев.

Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Закамский регион республики. В результате был поврежден жилой дом, четверым пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Также атаке подверглись предприятия региона. Уточнялось, что производственные процессы не остановлены. Все необходимые службы находятся на местах.