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При ЦИК создали рабочую группу по приему международных наблюдателей на выборах

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Центризбиркоме сформировали координационную рабочую группу по приему международных наблюдателей на выборах, сообщила на совещании с комитетом Совета Федерации по регламенту глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы создали координационную рабочую группу здесь в ЦИКе с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, МИДа, администрации президента для того, чтобы скоординировать действия по приему международных наблюдателей", - сказала она.

Член ЦИК Павел Андреев на совещании сообщил, что на предстоящих выборах комиссия будет сталкиваться с "давлением, атаками и на внешнем периметре - при организации голосования за рубежом".

"Уже видим, что в целом ряде, прежде всего недружественных государств, будет серьезное противодействие, и вызывает тревогу защита прав наших граждан, которые там находятся. Будем делать все от себя зависящее для того, чтобы обеспечить их возможностью волеизъявления", - отметил он.

Андреев добавил, что попытки вмешательства при проведении голосования ожидаются и внутри страны. Это, прежде всего, попытки атак на цифровую инфраструктуру.

Центризбирком ЦИК Павел Андреев МИД Элла Памфилова
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