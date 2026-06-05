Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет войны

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия не хочет войны, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область в пятницу.

"Я хочу, чтобы поляки, литовцы, украинцы и другие нас услышали - мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас (белорусских граждан - ИФ) защитить", - сказал Лукашенко, выступая перед жителями Гродно, его цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулеметы или автоматы в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны. Мы никакой войны не начинали", - добавил белорусский президент.