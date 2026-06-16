РЖД изучают вопрос снижения тарифа в груженом рейсе и увеличения в порожнем

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" изучает вопрос снижения тарифа в груженом рейсе и увеличения в порожнем для смягчения диспропорции в тарифной системе. Об этом сообщил начальник департамента долгосрочной тарифной политики и стратегического развития РЖД Владимир Варгунин.

По его словам, РЖД отслеживают сегменты, которые перестают быть монопольными, а становятся конкурентными, и видят возможность изменения модели ценового регулирования в части расширения тарифного коридора "вверх/вниз" для более гибкого реагирования на изменения в экономике.

"Мы видим также, что накопившиеся диспропорции (тарифной системы - ИФ) связаны с порожним подвижным составом. Нам, наверное, придется вернуться к этому вопросу путем частичного снижения (тарифов - ИФ) в груженом рейсе и увеличения тарифов в порожнем", - заявил Варгунин во вторник в ходе круглого стола по вопросам грузоперевозок ж/д транспортом, организованного газетой "Ведомости".

"Профессиональное сообщество знает о том, что есть определенные диспропорции, сложившиеся между груженым и порожним рейсом. Мы видим, что это должно простимулировать снижение (тарифов - ИФ) в груженом рейсе и увеличение в порожнем", - отметил он.

И третье, что РЖД активно обсуждают в части транспортно-логистических услуг, – это начало сближения тарифов по различным тарифным классам, что вполне представляется возможным в долгосрочной перспективе 2027-2030 гг., добавил Варгунин.

"Мы видим те диспропорции, которые складываются между различными видами транспорта. На них тоже нужно посмотреть и попытаться выровнять без увеличения тарифа для "Российских железных дорог", - отметил он.