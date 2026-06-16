В Шебекине в результате взрыва дрона ранен мужчина

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Житель Шебекина в результате взрыва дрона получил проникающее осколочное ранение живота, сообщил оперштаб Белгородской области.

Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ, затем его переведут лечиться в Белгород. На месте атаки повреждены фасад частного дома, четыре надворные постройки и две машины.

Еще в Шебекине дрон ударил по территории предприятия, из-за чего повреждены кровля и остекление административного здания.

В селе Большетроицкое Шебекинского округа от детонации FPV-дрона повреждено остекление двух квартир в многоквартирного дома. Второй дрон при атаке повредил грузовой автомобиль.

В селе Вознесеновка при атаке FPV-дрона пробита крыша, разбиты окна частного дома, а также повреждена линия электропередачи. В селе Новая Таволжанка от атак дронов загорелись два частных дома, ещё в одном домовладении разбиты окна.

В городе Валуйки при детонации беспилотника повреждены два автомобиля и линия электропередачи.

Оперштаб также сообщает, что в селе Нижний Ольшанец Белгородского округа в результате атаки дрона на территории частного дома загорелась кровля гаража. В настоящее время пожарными возгорание ликвидировано.

В селе Ясные Зори от детонации FPV-дрона загорелась одна квартира многоквартирного дома, возгорание уже потушено. В селе Бессоновка беспилотник ударил по предприятию, вследствие чего в здании выбиты окна и посечен фасад.