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На белгородском предприятии в результате взрыва FPV-дрона ранен мужчина

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе FPV-дрон сдетонировал на предприятии в селе Ржевка, там пострадал человек, сообщил оперштаб Белгородской области. Мужчину с осколочным ранением плеча доставили в Шебекинскую ЦРБ.

В городе Шебекино дрон нанес удар по многоквартирному дому, там пробита кровля. В другом многоквартирном доме повреждено остекление в квартире.

В Ивнянском округе в селе Новенькое от удара беспилотника повреждён объект инфраструктуры.

В Валуйском округе в селе Долгое при детонации беспилотника повреждена крыша ангара.

В посёелке Борисовка Борисовского округа от удара FPV-дрона разбиты окна одной квартиры многоквартирного дома и посечены осколками три автомобиля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июня 2026 года Военная операция на Украине
Ржевка Шебекино Белгородская область
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