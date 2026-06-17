Российские специалисты начнут возвращаться на АЭС "Бушер" при минимизации рисков

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что российские специалисты готовы вернуться в Иран, когда риски ударов по стране будут минимизированы.

"Как только мы поймем, что минимизирован риск ударов, минимизирован риск для жизни и здоровья наших сотрудников, мы начнём поэтапное возвращение на площадку. Мы к этому готовы, такие планы разработаны, они согласованы с руководством страны", - сказал Лихачев журналистам в среду в рамках саммита Россия - АСЕАН, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Лихачев отметил, что несмотря на сложности, в том числе и с финансированием, работа на металлургических и машиностроительных площадках над оборудованием для АЭС продолжается.

"Люди хотят вернуться, мы там давно, мы там серьёзно, нас уважают и мы с глубоким уважением относимся к нашим заказчикам. И, конечно, "Бушер" - наш приоритет, мы будем над ним продолжать работать", - заключил Лихачев.