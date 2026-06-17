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Памфилова заявила о готовности России провести выборы в Госдуму "в режиме СВО"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия готова провести выборы депутатов Госдумы в режиме специальной военной операции, сообщила на заседании председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Россия даже в этих агрессивных внешнеполитических условиях решительно настроена выборы проводить (...). И выборы президента в 2024 году в режиме СВО, и выборы депутатов Госдумы 2026 в режиме проведения СВО мы готовы провести", - сказала она.

По ее словам, "чем сложнее вызовы и угрозы, с которыми необходимо нам справиться, а мы справимся, тем крепче и эффективнее должны быть обе ветви власти в стране - и исполнительная, и законодательная, власти, избранные и сформированные на основе легитимных всенародных выборов".

С 16 июня начались избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы девятого созыва; старт кампании дал президентский указ.

Элла Памфилова Центризбирком Госдума
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