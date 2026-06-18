Верховный суд России инициировал антикоррупционный иск к судье кассационной инстанции

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд России инициировал подачу антикоррупционного иска в отношении судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, сообщила пресс-служба ВС.

"По поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова в надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска в отношении судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерины Якубовской", - говорится в сообщении.

Основанием послужила информация об операциях с недвижимостью, выявленная в рамках проверочных мероприятий.