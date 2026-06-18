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Житель Шебекина ранен в результате взрыва FPV-дрона

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Шебекине FPV-дрон взорвался при ударе о дорожное полотно, в результате был ранен мужчина, сообщил оперштаб Белгородской области.

"Бойцы самообороны доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ. У него диагностировали поверхностное осколочное ранение голени. Помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. На месте атаки поврежден УАЗ.

Кроме того, в городе в результате еще нескольких атак дронов повреждены фасад коммерческого объекта, припаркованный автобус, два грузовых и шесть легковых автомобилей.

В поселке Красная Яруга дрон сдетонировал у социального объекта - в здании повреждено остекление. В поселке Быценков Краснояружского округа при детонации FPV-дрона повреждена машина.

В Грайворонском округе в селе Замостье при атаке FPV-дрона посечены фасад и забор частного дома.

В селе Долгое Валуйского округа дрон атаковал частный дом - повреждены крыша, окна, газовая труба и забор.

Белгородская область Грайворонский округ Красная Яруга Шебекино
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