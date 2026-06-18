Ушаков назвал красивым и эффектным подписание меморандума между США и Ираном

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан весьма эффектно заключили меморандум о взаимопонимании между странами, теперь предстоит второй важный этап переговоров, заявил ИС "Вести" помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Меморандум уже подписан. Может начаться даже второй переговорный этап. Или еще будет какая-то церемония, посвященная подписания меморандума, я не знаю. Мне кажется, вчера Трамп и президент Ирана свое дело уже сделали весьма красиво и эффектно", - сказал он.

"Теперь самое важное и самое главное - второй этап, переговоры по основному соглашению, где будут зафиксированы самые трудные и самые важные вопросы. Он начнется", - отметил Ушаков.

Он считает, что во втором этапе переговоров необходимо участие спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.