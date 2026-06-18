МИД Швейцарии подтвердил планы о переговорах между США и Ираном в пятницу

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Переговоры между представителями США и Ирана в Бюргенштоке по-прежнему планируются на пятницу, сообщают европейские СМИ со ссылкой на МИД Швейцарской Конфедерации.

"На данный момент план по-прежнему предусматривает встречу завтра в Бюргенштоке представителей США и Ирана, а также посредников урегулирования - Пакистана, Катара и других вовлеченных стран", - сообщило министерство.

Это будут "первоначальные переговоры о реализации соглашения".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном.

Иранская сторона также подтвердила факт подписания меморандума.

Премьер-министра Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что меморандум вступил в силу сразу после подписания. "И в качестве первого шага Исламская Республика Иран немедленно откроет Ормузский пролив, а США немедленно снимут морскую блокаду", - написал он в соцсети Х.