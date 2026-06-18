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В Израиле разочарованы в связи с соглашением между США и Ираном

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Высокопоставленные лица в оборонном ведомстве Израиля в ходе заседания кабинета министров по вопросам безопасности на этой неделе выразили разочарование в связи с объявлением о разработке меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, сообщает The Jerusalem Post.

По словам двух осведомленных источников издания, высокопоставленные чиновники Армии обороны Израиля сообщили министрам и главе правительства Биньямину Нетаньяху, что экономика Ирана резко ухудшилась из-за военно-морской блокады Ормузского пролива, а продолжающееся экономическое давление могло бы привести Тегеран к еще более серьезному кризису.

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Собеседники отметили, что одним из секторов, наиболее пострадавших от блокады, стала нефтяная промышленность Ирана.

Источники издания заявили, что сохранение ограничений могло бы вынудить Иран закрыть дополнительные месторождения, нанеся потенциально необратимый ущерб важнейшему источнику государственных доходов.

Тем временем телеканал NBC со ссылкой на израильский источник сообщил, что правительство страны до сих пор не ознакомилось с текстом меморандума о взаимопонимании.

Собеседник телеканала не стал уточнять, просили ли израильские дипломаты у США предоставить им текст соглашения.

При этом, по словам американского источника телеканала, США дали Ирану понять, что Израиль будет иметь право на ответ в случае нападения "Хезболлы".

"Если "Хезболла" нападет на Израиль, у Израиля будет полная возможность нанести ответный удар", - подчеркнул собеседник телеканала.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном.

Иранская сторона также подтвердила факт подписания меморандума.

Хроника 28 февраля – 18 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Израиль Иран США
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