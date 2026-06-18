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ЦБ разработал концепцию платформы коммерческих смарт-контрактов в цифровых рублях

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Банк России разработал концепцию платформы коммерческих смарт-контрактов, на базе которой организации смогут размещать программируемые сценарии исполнения сделок в цифровых рублях, она опубликована на сайте ЦБ.

Смарт-контракты - это алгоритмы, которые автоматически выполняют условия сделки при наступлении заранее определенных событий. Сейчас "умные контракты" на платформе цифрового рубля создает только Банк России. В то же время участники рынка заинтересованы в разработке собственных видов таких договоров, чтобы на их основе предлагать клиентам новые сервисы с цифровым рублем. Архитектура предоставит им такую возможность, при этом они смогут размещать свои смарт-контракты в специальной витрине, отмечает регулятор.

Витрина позволит выбирать смарт-контракты, подходящие под конкретные задачи автоматизации сделок и бизнес-процессов. Она будет отражать описание автоматизируемого бизнес-процесса, изменяемых параметров, а также комиссии и условия использования смарт-контракта, включая источники внешних данных, которые этот смарт-контракт использует.

Согласно концепции, оператором платформы на первом этапе станет Банк России, в дальнейшем может быть рассмотрено создание отдельного оператора. Предполагается, что участниками платформы, кроме оператора, будут разработчики, проверяющие организации, доверенные поставщики внешних данных, которые могут потребоваться для исполнения сделок, и пользователи. Доступ иностранных лиц к платформе на данном этапе не рассматривается.

Среди возможных рисков регулятор видит вероятность высокой нагрузки на инфраструктуру ввиду неоптимального кода разработчика смарт-контрактов и, как следствие, задержки или отказа в их исполнении со стороны платформы. Еще один риск - размещение недобросовестными разработчиками на платформе смарт-контрактов с уязвимостями с целью осуществления несанкционированных переводов цифровых рублей, нарушения работоспособности платформы смарт-контрактов или платформы цифрового рубля либо конфиденциальности информации.

Кроме того, существуют риски некорректной работы смарт-контрактов, вызванной ошибками в коде или сбоями в работе внешних источников данных, и риски взлома кода смарт-контракта, в том числе ввиду инцидентов кибербезопасности, и, как следствие, возможные утечки данных.

Для их минимизации регулятор предлагает ряд мер, в том числе использование технологий безопасной разработки смарт-контрактов, направленных на нейтрализацию угроз безопасности информации, а также обеспечение недоступности платформы смарт-контрактов непосредственно из открытых сетей, в том числе из интернета. Предлагается применять строгие меры контроля доступа к платформе смарт-контрактов и целостности смарт-контрактов, проводить проверки смарт-контрактов, в том числе на предмет соответствия требованиям к информационной безопасности, проверки на уязвимости и запрещать (приостанавливать) публикации смарт-контракта при их выявлении.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки и торговые компании должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.

Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте 5-7 лет, заявлял регулятор в июне 2025 года.

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