Поиск

В белгородском селе дрон ударил по дому, ранена женщина

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В селе Русская Березовка Ракитянского округа дрон ударил по частному дому, ранена женщина, сообщил оперштаб Белгородской области.

"Женщину со слепым осколочным ранением голени доставили в Ракитянскую ЦРБ. Для обследования она направлена в городскую больницу №2 Белгорода. В доме выбиты окна и уничтожена огнем машина", - говорится в сообщении.

В селе Бобрава Ракитянского округа в результате атак FPV-дронов повреждены микроавтобус, три легковых и грузовой автомобили. В селе Илек-Кошары взрывом дрона повреждило кабину трактора.

В урочище Новая Деревня Краснояружского округа FPV-дроны ударили по территории предприятия - повреждены один корпус и четыре транспортных средства, два из которых уничтожены огнем. В хуторе Савченко в результате атак дронов пробита крыша хозпостройки и повреждено оборудование. В поселке Красная Яруга FPV-дрон атаковал автомобиль - транспортное средство повреждено. В результате удара второго дрона повреждена крыша надворной постройки.

В Грайвороне FPV-дрон ударил по легковому автомобилю - разбита передняя часть кузова. В селе Гора-Подол Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал на территории соцобъекта - повреждена стена технического помещения.

Еще в трех муниципалитетах в результате атак дронов повреждены автомобили.

В Шебекинском округе в районе села Белянка при ударе дрона повреждена грузовая машина. В городе Шебекино вследствие детонации FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский от атаки дрона повреждена машина. В селе Красный Октябрь FPV-дрон ударил по ГАЗели - разбито лобовое стекло и посечен кузов. Также посечен осколками легковой автомобиль.

В селе Берёзовка Борисовского округа при атаке дрона разбиты стекла и посечен кузов автомобиля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 июня 2026 года Военная операция на Украине
Шебекино Белгородская область Ракитянский округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

 Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

Москва будет наблюдать за переговорами о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Собянин сообщил, что прилет по МНПЗ обошелся без пострадавших

 Собянин сообщил, что прилет по МНПЗ обошелся без пострадавших

Минсельхоз отметил "всплеск" рынка запчастей сельхозтехники на фоне снижения ее покупок

Задержки и отмены рейсов за рубеж в Москве затронули 8 тыс. организованных туристов

Блогер Митрошина получила три года условно за легализацию более 115 млн рублей

 Блогер Митрошина получила три года условно за легализацию более 115 млн рублей

В результате атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 17 человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2722 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9985 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов