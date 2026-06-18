В белгородском селе дрон ударил по дому, ранена женщина

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В селе Русская Березовка Ракитянского округа дрон ударил по частному дому, ранена женщина, сообщил оперштаб Белгородской области.

"Женщину со слепым осколочным ранением голени доставили в Ракитянскую ЦРБ. Для обследования она направлена в городскую больницу №2 Белгорода. В доме выбиты окна и уничтожена огнем машина", - говорится в сообщении.

В селе Бобрава Ракитянского округа в результате атак FPV-дронов повреждены микроавтобус, три легковых и грузовой автомобили. В селе Илек-Кошары взрывом дрона повреждило кабину трактора.

В урочище Новая Деревня Краснояружского округа FPV-дроны ударили по территории предприятия - повреждены один корпус и четыре транспортных средства, два из которых уничтожены огнем. В хуторе Савченко в результате атак дронов пробита крыша хозпостройки и повреждено оборудование. В поселке Красная Яруга FPV-дрон атаковал автомобиль - транспортное средство повреждено. В результате удара второго дрона повреждена крыша надворной постройки.

В Грайвороне FPV-дрон ударил по легковому автомобилю - разбита передняя часть кузова. В селе Гора-Подол Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал на территории соцобъекта - повреждена стена технического помещения.

Еще в трех муниципалитетах в результате атак дронов повреждены автомобили.

В Шебекинском округе в районе села Белянка при ударе дрона повреждена грузовая машина. В городе Шебекино вследствие детонации FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский от атаки дрона повреждена машина. В селе Красный Октябрь FPV-дрон ударил по ГАЗели - разбито лобовое стекло и посечен кузов. Также посечен осколками легковой автомобиль.

В селе Берёзовка Борисовского округа при атаке дрона разбиты стекла и посечен кузов автомобиля.