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Глава ЦБ допустила паузы перед следующими решениями снижать ставку

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России и размер шага не предопределены, могут потребоваться паузы для оценки последствий предыдущих шагов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными, могут потребоваться паузы, чтобы оценить всю поступающую информацию и эффект наших предыдущих решений", - сказала она.

"И только сохранение взвешенного подхода особенно в условиях высокой неопределенности позволит добиться устойчивого результата и стабилизировать инфляцию на низком уровне", - считает глава ЦБ.

Она сообщила, что совет директоров очень предметно рассматривал три варианта в отношении ставки: оставить на уровне 14,5%, снизить до 14,25%, снизить до 14%. За каждый из вариантов были весомые аргументы, и за каждый высказывалось солидное число участников обсуждения.

"И, на мой взгляд, итоговое решение - это действительно взвешенное рассмотрение всех аргументов, в том числе с точки зрения цены ошибки", - сказала Набиуллина.

"Если обобщить, можно сказать, что позиции участников обсуждения различались по трем основным параметрам", - продолжила она.

"Первый - это оценка степени устойчивости наблюдаемой в последние месяцы устойчивой инфляции. Второе - это оценка масштаба дополнительных проинфляционых факторов, которые возникли после предыдущего совета директоров. Со стороны спроса - это сдвиг по бюджетным планам на 2026 и последующие годы, а со стороны ограничения предложения - это в том числе временное сокращение производства топлива. Третий параметр - это оценка степени жесткости денежно-кредитных условий. Это важно в свете значительного ускорения роста кредитования в последние 2-3 месяца", - сказала она.

По ее словам, практически все участники при этом отметили, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, но в какой мере оно сократилось, это будет предметом обсуждения на следующем заседании совета директоров ЦБ.

Хроника 16 февраля 2024 года – 19 июня 2026 года Ставка ЦБ РФ
Эльвира Набиуллина ЦБ Банк России
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