В Херсонской области в результате атак БПЛА за сутки ранены пятеро

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Херсонской области за последние сутки в результате атак ранены пять человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Горностаевке в результате ударов БПЛА пострадала семейная пара. Мужчина 1974 года рождения и женщина 1978 года рождения с ранениями госпитализированы в Геническую ЦРБ.

В Малых Копанях также были ранены супруги. В Великой Кардашинке дрон атаковал автомобиль, ранен мужчина.

По данным губернатора, за сутки зафиксировано 11 обстрелов и 126 ударов дронами, в том числе два - на трассе Р-280 "Новороссия".