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Все пострадавшие от нападения на ТЦ в Краснодаре отказались от госпитализации

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В больницах Кубани нет пострадавших в результате нападения злоумышленника на посетителей торгового центра в Краснодаре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края в воскресенье.

"Пострадавшие при нападении на ТЦ в Краснодаре отказались от госпитализации, медицинская помощь им оказана в амбулаторно", - сказал представитель ведомства.

В РоссииМВД сообщило, что напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре бросил пиротехнику в детский центрЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что 20 июня в торговом центре Краснодара молодой человек бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра и нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику. Одна из пострадавших от полученных травм скончалась по пути в больницу.

Следственного управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому края возбудило уголовное дело по факту нападения в ТЦ Краснодара по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемый задержан, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Краснодар Краснодарский край
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