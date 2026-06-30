Что произошло за день: вторник, 30 июня

Младенец погиб в Подмосковье из-за падения БПЛА, российских фигуристов и конькобежцев допустили к международным турнирам, Россия обсуждает импорт нефтепродуктов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Шестимесячный ребенок погиб в частном доме в подмосковном Егорьевске в результате падения БПЛА.

- Россия ведет контакты с другими странами относительно возможного импорта нефтепродуктов, заявил Дмитрий Песков. Импорт возможен, если будут достигнуты договоренности по ценам.

- Еврокомиссия рассматривает полное прекращение выдачи туристических виз россиянам, сообщает газета "Известия" со ссылкой на европейский источник. Отмечается, что цель обсуждаемых запретов - дестабилизация российского общества в преддверии выборов в Госдуму.

- Рынок труда в РФ постепенно остывает, в ряде отраслей уже есть избыток рабочей силы, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Вместе с тем, полагает он, в целом низкая безработица остается ограничителем экономического роста.

- Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице в Москве.

- Режим ЧС сняли в Туапсинском округе после ликвидации разлива нефтепродуктов. Он был введен из-за разлива после атак беспилотников 16 и 20 апреля текущего года.

- Разноцветные бананы начали выращивать в Сочи. Фермеры рассчитывают получить первые многоцветные плоды осенью текущего года и весной следующего.

- Международный союз конькобежцев допустил россиян и белорусов к турнирам в нейтральном статусе.