Премьеры РФ и Киргизии обсудили в Екатеринбурге отношения между двумя странами

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев обсудили на неофициальной встрече в Екатеринбурге вопросы повестки двусторонних отношений стран.

"Нам действительно много что есть обсудить, наши двусторонние отношения последовательно развиваются, наши президенты в постоянном контакте", - сказал Мишустин на встрече с Касымалиевым в воскресенье.

Он также выразил благодарность президенту Киргизии Садыру Жапарову, который в субботу принял российского вице-премьера Алексея Оверчука, "где также сверили часы".

"Сегодня обсудим все вопросы взаимной повестки дня, а также нас ждет завтра большая выставка "Иннопром", на которой в том числе и киргизские компании будут участвовать", - сказал премьер РФ.

"Надеюсь, что мы также найдем много новых идей, инноваций для того, чтобы придать нашим отношениям дополнительный импульс развития, и исполнить те наказы, которые дают нам наши главы государств", - подчеркнул Мишустин.

Касымалиев со своей стороны отметил, что рад возможности накануне открытия международной промышленной выставки "Иннопром" обсудить все вопросы и дальнейшие отношения двух стран.

Премьеры РФ и Киргизии прибыли в Екатеринбург для участия в Международной промышленной выставке "Иннопром".