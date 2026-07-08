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Новак сообщил, что биржевые объемы топлива будут напрямую уходить конечным потребителям

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В рамках действий по поддержанию стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов приняты меры с тем, чтобы биржевые объемы топлива напрямую уходили конечным потребителям и из цепочки были исключены перекупщики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании правительства под руководство президента Владимира Путина.

Он напомнил, что были снижены нормативы биржевых продаж (с 15% до 10% - по бензину и с 16% до 10% - по ДТ). "И мы доработали систему, чтобы исключить перекупщиков на бирже. Топливо будет уходить напрямую конечным потребителям. Также ограничили предельный рост цен в ходе биржевых торгов, что будет способствовать стабилизации цен", - добавил Новак.

Кроме этого, подчеркнул он, крупные нефтяные компании в приоритетном порядке стали поставлять топливо напрямую потребителям через свои автозаправочные станции, а также в регионы, где преобладают независимые операторы. Новак подчеркнул, что в России много независимых операторов АЗС, которые раньше большую часть топлива покупали на бирже или у посредников.

"Теперь они переходят на прямые взаимоотношения с нефтяными компаниями и региональными операторами. Например, как это было сделано на днях в Иркутской области и в Забайкальском крае. Также уделяем особое внимание обеспечению топливом Калининградской области, республики Крым, Севастополя, приграничных регионов", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что в приоритетном порядке утверждены сезонные графики поставок топлива для сельхозпроизводителей, под контролем обеспечение северного завоза.

"Совместно с ФАС мониторим цены. В постоянном режиме с министерством энергетики проводим штаб с регионами, а также с производителями и с потребителями в регионах. В зависимости от ситуации они выделяют приоритетные категории потребителей для обеспечения топливом. Также совместно с министерством транспорта держим в зоне особого внимания обеспечение нефтепродуктами транспортного комплекса страны", - добавил он.

Александр Новак Владимир Путин
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