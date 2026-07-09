Правительство выделит 2 млрд рублей на докапитализацию ФРП

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Правительство решило выделить Фонду развития промышленности (ФРП) дополнительно 2 млрд рублей в 2026 году, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Выделим дополнительно 2 млрд рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности. Он сможет обеспечить как своевременное финансирование уже имеющихся задач и проектов, так и увеличить объем льготного кредитования и расширить портфель не менее чем на пять перспективных проектов", - сказал он.

Мишустин напомнил, что поддержка ФРП распространяется на проекты в транспортном машиностроении, радиоэлектронике, химической и легкой промышленности, станкостроении и других высокотехнологичных отраслях.

Фонд развития промышленности предоставляет целевые займы под 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн рублей до 2 млрд рублей на проекты создания производств высокотехнологичной продукции, лизинг оборудования, цифровизацию. ФРП также совместно с региональными фондами развития промышленности (РФРП) финансирует проекты, которым требуются займы до 200 млн рублей.