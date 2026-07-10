Песков заявил о контактах РФ и Турции по вопросу ранее поставленных Анкаре С-400

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия контактирует с Турцией по вопросу ранее поставленных этой стране зенитно-ракетных комплексов С-400, данная тема является сверхчувствительной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения турецких СМИ, что Анкара перепродала российские С-400, чтобы освободиться от американских санкций.

Представителя Кремля спросили, обращалась ли Анкара к Москве за разрешением на такую продажу, и если да, то как отреагировала Россия.

Песков заметил, что "эта тема относится к области сверхчувствительных".