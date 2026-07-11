Кабмин выделил более 4,3 млрд руб. на поддержку туристической сферы Крымского полуострова

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило более 4,3 млрд рублей на поддержку туристической сферы Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба кабинета министров в субботу.

"Правительство окажет финансовую поддержку туристическим компаниям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока из-за действий вооруженных сил Украины. Распоряжение о направлении на эти цели более 4,3 млрд рублей подписано", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти средства направят на единовременные выплаты сотрудникам более, чем 4,6 тыс. компаний туристической отрасли полуострова. Крым получит на эти цели более 3,7 млрд рублей, остальные средства направят в Севастополь.

Как сообщалось, региональные власти в Крыму и Севастополе также разработали меры поддержки бизнеса, включающие льготное кредитование, реструктуризацию задолженностей и снижение ставок по аренде земли и имущества.

В обоих субъектах с 26 июня действует режим ЧС регионального характера.