В документах "Коммунистов России" для заверения кандидатов на выборы выявили недостатки

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России выявил недостатки в представленных партией "Коммунисты России" документах для заверения кандидатов на выборы в Госдуму девятого созыва.

"Анализ представленных документов показал, что в отношении 22 кандидатов, это примерно 8% от общего количества выдвинутых кандидатов федерального списка, и по 5 кандидатам (это около 5,5% от выдвинутых по одномандатным округам) имеются замечания, и нам необходимо сегодня на заседании утвердить извещение о недостатках", - сказал член ЦИК РФ Евгений Шевченко на заседании комиссии в субботу.

По его словам, извещение будет передано представителям партии, и до 13 июля партия должна представить в ЦИК РФ те документы, которые требуются в соответствии с извещением. Вопрос о заверении списков кандидатов от партии "Коммунисты России" будет рассмотрен на заседании ЦИК РФ 15 июля.

Шевченко напомнил, что 28 июня текущего года состоялся съезд партии "Коммунисты России", на котором был выдвинут федеральный список кандидатов в количестве 270 человек и список кандидатов по одномандатным избирательным округам (89 человек) на выборы депутатов Госдумы девятого созыва. 9 июля партия представила в ЦИК документы для заверения кандидатов.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.