Поиск

Миляев сообщил о незначительных повреждениях в доме под Тулой после отражения атаки БПЛА

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В ходе отражения атаки БПЛА в Тульской области, по уточненным данным, произошло частичное повреждение кровли и потолочного перекрытия в одной из квартир в жилом доме в городе Щекино, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"Ранее сообщал о повреждении многоквартирного дома в Щекино в ходе отражения атаки БПЛА. В настоящее время работы оперативных служб завершены. Установлено частичное повреждение кровли и потолочного перекрытия в одной из квартир, иных повреждений не зафиксировано", - написал он в мессенджере Мах в воскресенье.

В РоссииДо 15 выросло количество сбитых в Тульской области беспилотниковЧитать подробнее

Миляев отметил, что пострадавших нет. Все жители, за исключением жильцов поврежденной квартиры, уже вернулись в свое жилье.

Также восстановлено водоснабжение и электроснабжение в доме. Газовой службой ведется техническое обследование подъезда для возобновления подачи газа.

В кратчайшие сроки приступим к восстановительным работам на кровле и ремонту поврежденной квартиры, подчеркнул Миляев.

Всего с начала суток силами ПВО в Тульской области уничтожено 15 украинских беспилотников.

Тульская область Дмитрий Миляев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Тамбовской области увеличивают количество работающих АЗС

Один человек погиб и четверо ранены после удара дрона ВСУ по остановке в Энергодаре

Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию

Свободная продажа топлива в Крыму осуществляется на 81 АЗС

 Свободная продажа топлива в Крыму осуществляется на 81 АЗС

Топливо в Севастополе в воскресенье будет в свободной продаже на шести АЗС

Умер подросток, раненный накануне при атаке дрона в Белгородской области

Аэропорты Пензы, Саратова, Ульяновска, Самары и Домодедово открыты

 Аэропорты Пензы, Саратова, Ульяновска, Самары и Домодедово открыты

Силами ПВО сбиты еще семь БПЛА, летевших на Москву

В Самарской области при атаке БПЛА погиб один человек, трое ранены

Силами ПВО уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву

 Силами ПВО уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3047 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10474 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 447 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов