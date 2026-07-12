Миляев сообщил о незначительных повреждениях в доме под Тулой после отражения атаки БПЛА

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В ходе отражения атаки БПЛА в Тульской области, по уточненным данным, произошло частичное повреждение кровли и потолочного перекрытия в одной из квартир в жилом доме в городе Щекино, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"Ранее сообщал о повреждении многоквартирного дома в Щекино в ходе отражения атаки БПЛА. В настоящее время работы оперативных служб завершены. Установлено частичное повреждение кровли и потолочного перекрытия в одной из квартир, иных повреждений не зафиксировано", - написал он в мессенджере Мах в воскресенье.

Миляев отметил, что пострадавших нет. Все жители, за исключением жильцов поврежденной квартиры, уже вернулись в свое жилье.

Также восстановлено водоснабжение и электроснабжение в доме. Газовой службой ведется техническое обследование подъезда для возобновления подачи газа.

В кратчайшие сроки приступим к восстановительным работам на кровле и ремонту поврежденной квартиры, подчеркнул Миляев.

Всего с начала суток силами ПВО в Тульской области уничтожено 15 украинских беспилотников.