До 15 выросло количество сбитых в Тульской области беспилотников

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об отражении силами ПВО новой атаки дронов ВСУ.

"Еще пять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он в своем канале в мессенджере Мах в воскресенье.

Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее Миляев сообщал об уничтожении минувшей ночью 10 украинских БПЛА. В результате отражения обломками беспилотника повреждения получил многоквартирный дом в городе Щекино.