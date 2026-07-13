Путин назвал непростой ситуация с продолжающимися паводками в Дагестане

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с паводками в Дагестане остается непростой.

"Там еще сейчас непростая ситуация", - сказал Путин в ходе посещения

в понедельник форума Народного фронта "Все для Победы!" в ответ на рассказ руководителя регионального исполкома ОНФ в Запорожской области Сергея Бильченко о гуманитарной миссии в Дагестане.

В горных районах Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7-8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. В нескольких районах из зон подтоплений эвакуировали людей. По данным Минтранса республики, именно в Чародинском районе сохраняется наиболее сложная обстановка на дорогах.