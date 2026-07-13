В ЦИК отметили, что треть избирательных счетов кандидаты открыли дистанционно
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Из 2 тысяч избирательных счетов, которые открыли кандидаты перед сентябрьскими выборами, 30% открыты дистанционно, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
По его словам, по этому показателю среди лидеров: Оренбургская, Кировская и Тамбовская области, Пермский край и Саратовская область.
Булаев отметил, что ЦИК сначала проводил эксперимент, а затем реализовал проект по дистанционному открытию счетов кандидатами.
Кандидаты теперь могут открывать специальные избирательные счета дистанционно без личного визита в банк благодаря изменениям в законодательстве.
Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут с 18 по 20 сентября.