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В Тверской области снова нарушено энергоснабжение

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В 31 округе Тверской области частично нарушено электроснабжение, сообщило региональное МЧС.

Сбои произошли в Максатихинском, Молоковском, Лесной, Бежецкий, Удомельском, Бологовском, Вышневолоцком, Калининском, Конаковском и в других муниципальных образованиях.

Ремонтом занимаются аварийно-восстановительные бригады ПАО "Россети"- "Тверьэнерго" - всего 622 человека, 213 единиц техники, в том числе от МЧС России 34 человека, 17 единиц техники.

С 11 июля сразу три волны циклона с ливнем, градом и шквалистым ветром стали причиной технологических нарушений на линиях электропередачи в нескольких округах Тверской области. По информации пресс-службы компании "Россети Центр", за время восстановительных работ энергетики убрали с линий электропередачи (ЛЭП) более 330 поваленных деревьев, восстановили работоспособность более 200 ЛЭП основной сети 6-10 кВ.

МЧС Россети Тверская область
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