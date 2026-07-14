Разработанный S7 учебный самолет "Танго" совершил первый полет с российским двигателем

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет "Танго", оснащенный экспериментальным образцом отечественного поршневого двигателя АПД-520 "Лидер", совершил первый испытательный полет, сообщила пресс-служба S7.

Лайнер выполнил полет по кругу и успешно приземлился на аэродроме вылета. Все системы воздушного судна отработали штатно, отметили в компании.

Первый тестовый полет демонстратора "Танго" в старой модификации состоялся в сентябре 2024 года. На нем был установлен двигатель UL Power 520is производства бельгийской ULPower Aero Engines.

"Танго" - четырехместный легкомоторный самолет для первоначальной летной подготовки и частного использования. Разработкой лайнера занимается Spectra Aircraft (входит в S7) в кооперации с подразделениями НИЦ "Институт им. М.Е. Жуковского". Начало серийных поставок "Танго" ожидается в 2027 году. Приобрести первые два лайнера для гражданских летных училищ планируется в 2029 году, сообщал замминистра транспорта Константин Пашков. Общую потребность в таких самолетах он оценивал в порядка 300 единиц.