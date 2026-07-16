На Ставрополье введут ответственность за качество защиты промобъектов от БПЛА

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разработать меры ответственности за качество защиты от БПЛА после инцидентов на промышленных объектах в Шпаковском округе, сообщает управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

На заседании краевой антитеррористической комиссии и оперштаба он напомнил о недавних инцидентах с БПЛА на промышленных объектах в Шпаковском округе. Он поручил подготовить предложения по формированию мер ответственности руководителей, допустивших недостатки при создании защиты своих объектов от БПЛА.

Также запланировано проведение аудита качества защиты ключевых объектов от атак беспилотников.

Ранее Владимиров сообщал, что в июле в результате атаки беспилотников дважды происходили возгорания на территории промзоны в Шпаковском округе, один человек пострадал.