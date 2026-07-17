В Запорожской области из-за последних атак один человек погиб, пятеро пострадали

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Запорожской области за сутки в результате последних атак один человек погиб, пятеро пострадали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Вблизи села Новогоровка атаке БПЛА подвергся гражданский автомобиль, погиб мужчина 1965 года рождения. Второй мужчина, того же года рождения, ехавший в этом автомобиле, госпитализирован - врачи сейчас борются за его жизнь", - написал Балицкий.

За сутки были ранены еще четыре человека. В Васильевке ранен мужчина, в Васильевском округе - еще один.

В Пологах в результате украинского удара по машине ранения получил один мужчина. В поселке Веселое вследствие атаки также ранен мужчина.