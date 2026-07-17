Поиск

В Запорожской области из-за последних атак один человек погиб, пятеро пострадали

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Запорожской области за сутки в результате последних атак один человек погиб, пятеро пострадали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Вблизи села Новогоровка атаке БПЛА подвергся гражданский автомобиль, погиб мужчина 1965 года рождения. Второй мужчина, того же года рождения, ехавший в этом автомобиле, госпитализирован - врачи сейчас борются за его жизнь", - написал Балицкий.

За сутки были ранены еще четыре человека. В Васильевке ранен мужчина, в Васильевском округе - еще один.

В Пологах в результате украинского удара по машине ранения получил один мужчина. В поселке Веселое вследствие атаки также ранен мужчина.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июля 2026 года Военная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совфед одобрил закон об упрощении снятия с госохраны объектов культурного наследия

СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

 СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

Правительство подготовит новый пакет мер по поддержке "Почты России"

Песков заявил, что Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США

 Песков заявил, что Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США

Рособрнадзор сообщил о первой попытке использования учениками ИИ на ЕГЭ-2026

В Роспотребнадзоре пояснили, что "наноклещи" не являются новым видом клещей

 В Роспотребнадзоре пояснили, что "наноклещи" не являются новым видом клещей

Верховный суд инициировал антикоррупционный иск к и.о. главы Самарского облсуда

Денежная база в России выросла с 3 по 10 июля на 230,9 млрд рублей

Алтайский край задумался о спецмерах для сохранения урожая в засуху

 Алтайский край задумался о спецмерах для сохранения урожая в засуху

Минсельхоз РФ заявил о "шероховатостях на местах" с топливом для аграриев

 Минсельхоз РФ заявил о "шероховатостях на местах" с топливом для аграриев
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10572 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3178 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов