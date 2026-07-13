В Запорожской области в результате атаки БПЛА есть погибшие и раненые

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Запорожской области дрон ударил по частному дому в селе Вознесенка, погиб мужчина, его жена и ребенок ранены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Мужчина 1987 года рождения скончался в больнице. Его жена 1986 года рождения на данный момент находится в реанимационном отделении. Также пострадал их ребенок 2017 года рождения", - уточнил он.

Врачи борются за жизнь и здоровье женщины, ребенок проходит медобследование.

Позднее Балицкий сообщил об атаке на еще один дом в Вознесенке. Там погибла женщина 1948 года рождения, ранения получили члены семьи: мужчина 1967 года рождения, женщина 1979 года рождения и девушка 2006 года рождения.