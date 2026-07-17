Школьница из Балашихи стала фигурантом уголовного дела о попытке поджечь АЗС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В отношении школьницы из Балашихи возбудили уголовные дела о попытке поджога на АЗС, сообщили в управлении ГУ МВД Подмосковья.

Одно дело возбуждено по статье о покушении на умышленное уничтожение имущества (ст. 30, ч.2 ст. 167 УК), второе - о теракте (ст. 205 УК).

В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Железнодорожный МУ МВД "Балашихинское" поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции на улице Керамическая девушка пытается поджечь топливный резервуар. Полицейские ее задержали.

Оказалось, что задержанной 15 лет. Она рассказала, что в мессенджере вступила в переписку с неизвестным мужчиной, который, "оказывая на нее психологическое давление и угрожая, принудил ее к выполнению противоправных действий".

Следуя полученным указаниям, девочка облила заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью и попыталась его поджечь спичками. Сотрудники АЗС ей помешали. Пожара не случилось.